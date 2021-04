Mannheim. (pol/lyd) Am frühen Mittwochnachmittag ereignete sich an der Einmündung der Karl-Imhof-Straße in die B44 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde, teilt die Polizei mit.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wollte ein Autofahrer gegen 12.50 Uhr, von der Karl-Imhof-Straße nach rechts auf die B44 in Richtung Innenstadt abbiegen und kollidierte dabei mit einem Radfahrer, der dort auf dem Radweg unterwegs war.

Durch die Kollision erlitt der Zweiradfahrer schwere Kopfverletzungen und wurde nach seiner notärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Über dessen Gesundheitszustand liegen derzeit keine Informationen vor.

Die Verkehrspolizei Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4222 zu melden.

Update: Mittwoch, 28. April 2021, 14.30 Uhr

Rettungshubschrauber im Anflug - B44 gesperrt

Mannheim. (pol/make) Wegen eines schweren Verkehrsunfalls an der Kreuzung Karl-Imhof-Straße/Großgehrenstraße ist die Bundesstraße B44 derzeit gesperrt. Ein Rettungshubschrauber wird in wenigen Minuten landen.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto- und einem Radfahrer. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.