B39 bei Wiesloch. (pol/rl) Zu einem Unfall an einer Ampel an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg kam es am Freitagvormittag. Eine 25-jährige Hyundai-Fahrerin hatte gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße B39 an der Anschlussstelle bei Rot angehalten. Eine hinter ihr fahrende 35-jährige Autofahrerin bemerkten das zu spät und fuhr auf.

Der Hyundai der 25-Jährigen wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.