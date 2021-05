Mannheim. (pol/mare) Ein illegales Autorennen lieferten sich am Sonntagabend in Rheinau ein 18-jähriger Golf-GTI-Fahrer und ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer. Das berichtet die Polizei.

Einer Polizeistreife fielen die beiden nebeneinanderstehenden Autofahrer an der Ampel an der Kreuzung Rhenaniastraße/Schwetzinger Landstraße auf. Beim Umschalten auf Grün beschleunigten beide und rasten mit überhöhter Geschwindigkeit die Schwetzinger Landstraße in Richtung der Bundesstraße B36 nach Mannheim davon.

An der Verengung auf eine Fahrspur und der Zufahrt zur B36 setzte sich der Golf-Fahrer knapp hinter den Mercedes und beide fuhren mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit auf die B36 auf. Der Golf zog über die durchgezogene Linie unmittelbar auf die linke Fahrspur, der Mercedes wechselte auf den rechten Fahrstreifen. Beide Fahrer beschleunigten ihre Fahrzeuge zunächst weiter.

Während der Mercedes abbremste, als er die Polizei bemerkte, beschleunigte der Golf weiter und fuhr unter ständigem Fahrstreifenwechsel in Richtung Stadtmitte. Obwohl die Beamten dem Golf mit einer Geschwindigkeit jenseits der 200 km/h folgten, konnten sie den 18-Jährigen erst einholen, als dieser an der Ausfahrt Pfingstberg die B36 wieder verließ und links in Richtung Rheinau abbog. In der Waldseestraße wurde der Golf schließlich gestoppt und kontrolliert. Im Fahrzeug saßen neben dem 18-jährigen Fahrer drei weitere Personen.

Der Mercedes fuhr an der Ausfahrt Pfingstberg nach rechts in Richtung Hochstätt und wurde im Rahmen einer Fahndung nahe der Wohnanschrift des Fahrers gefunden. Bei dessen Kontrolle bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Bei dem Drogentest versuchte der junge Mann, aus einem in seiner Unterwäsche versteckten Behältnis künstlichen Urin in den Becher zu geben. Die Beamten bemerkten dies jedoch und konnten eine reguläre Urinprobe erheben. Damit reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis.

Gegen beide jungen Männer wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Gegen den Fahrer des Mercedes zusätzlich wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinflusses sowie Verdachts des Drogenbesitzes.

Beider Fahrer mussten ihre Führerscheine abgeben.