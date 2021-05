Wiesloch. (pol/ppf) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein grauer Ford Kuga vom Ausstellungsgelände für Gebrauchtfahrzeuge in der Güterstraße entwendet. Das Fahrzeug hatte einen Verkaufswert von nahezu 30.000.- Euro, teilt die Polizei mit. Die Täter entwendeten zudem die Kennzeichen, HD-MW 3377, eines Ford S-Max-Vorführwagens und brachten sie wahrscheinlich am Ford Kuga an.

Darüber hinaus sollte vom selben Gelände auch ein Ford Transit gestohlen werden. Dieser Diebstahl scheiterte aus bislang unbekannten Gründen. Offenbar manipulierten die Täter die Elektronik, die dann offenbar streikte, sodass das Fahrzeug lediglich einige Meter bewegt werden konnte. Die Schadenshöhe hier ist bislang noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise erbittet die Polizei an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.