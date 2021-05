Altlußheim. (pol/mün) Angebranntes Essen sorgte in der Nacht zum Mittwoch für einen Feuerwehreinsatz in der Rheinhäuser Straße. Das teilte die Polizei am Morgen mit.

Offenbar war in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus das Essen so stark angebrannt, dass das ganze Haus verraucht wurde. Zu einem offenen Feuer kam es dabei nicht. Das Haus war jedoch so stark verraucht, dass die sieben Personen im Gebäude dieses verlassen mussten.

Ein 60-jähriger Bewohner kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner konnten nach Ende des Einsatzes zurück in ihre Wohnungen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.