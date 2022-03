Adelsheim. (pol/mare) Totalschaden entstand bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Adelsheim. Das berichtet die Polizei.

Kurz vor 16 Uhr kam ein 32-jähriger Opel-Fahrer auf der Landesstraße zwischen Seckach und Adelsheim vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der regennassen Fahrbahn ab. Rechts neben der Straße überschlug sich der Familien-Van in einem Feld. Der Mann blieb unverletzt. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.