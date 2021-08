A659 bei Weinheim. (pol/lyd) Der Sekundenschlaf einer 51-Jährige endete am Dienstagmorgen in einem Unfall. Das teilte die Polizei mit.

Die Kia-Fahrerin war gegen 7.30 Uhr auf der A659 von Mannheim in Richtung Weinheim unterwegs, als sie laut Polizeibericht kurz am Steuer einnickte. In dieser Zeit geriet der Kia nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen und kollidierte mit dem dort fahrenden BMW eines 29-Jährigen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand jedoch mehr als 15.000 Euro Sachschaden.