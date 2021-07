A659 bei Viernheim. (pol/make) Zwei Autos kollidierten in Höhe des Autobahnkreuzes Viernheim am Montagnachmittag. Nach dem Unfall gegen 17.35 Uhr wurden die Fahrbahnen in Richtung Weinheim gesperrt.

Nach dem Unfall kam es zu langen Staus, der Verkehr wird auf der Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Über die Unfallursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort.