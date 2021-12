A656 bei Heidelberg. (pri) Möglicherweise nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn war die Ursache für einen Unfall, am Sonntagnachmittag am Kreuz Heidelberg. Eine 45-jährige VW-Bus-Fahrerin war kurz vor 13 Uhr auf der Autobahn A656 von Heidelberg in Richtung Mannheim unterwegs. Am Kreuz Heidelberg wollte sie auf die A5 in Richtung Karlsruhe fahren. In der Überleitung verlor sie jedoch die Kontrolle über den VW-Bus und krachte nach links in die Leitplanke.

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus transportiert. Der VW-Bus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg beseitigte nach dem Unfall ausgelaufene Betriebsstoffe. Es entstand 9000 Euro Sachschaden am Auto und 500 Euro an der Schutzplanke.

Während der Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn bis 15.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.