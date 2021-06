A61 bei Hockenheim. (pol/krs) Ein KIA-Kleinwagen ist auf der A61 auf Höhe der Rheinbrücke am Freitag gegen 16.45 Uhr ins Schleudern geraten und gegen die Mittelleitplanke gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war die Fahrerin in Richtung Speyer unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen ins Schlingern geriet.

Die Frau war zunächst in ihrem Auto eingeklemmt, Rettungskräfte konnten das Fahrzeug aber wegziehen, und sie so befreien. Ein vorsorglich alarmierter Rettungshubschrauber konnte wieder abgezogen werden. Die Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Ludwigshafen gebracht, ihr nicht mehr fahrbereites Auto musste abgeschleppt werden.

Wie groß der entstandene Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Es bildete sich ein Rückstau von etwa acht Kilometern, weil die Polizei die Fahrbahn sperrte. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben und der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.