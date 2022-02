A6 bei Walldorf. (pol/rl) Bei einem Auffahrunfall am frühen Sonntagnachmittag auf der Autobahn A6 bei Walldorf entstand erheblicher Sachschaden. Eine 37-jährige Frau war kurz nach 14 Uhr mit ihrem BMW in Richtung Heilbronn unterwegs gewesen. Am Autobahnkreuz Walldorf wollte sie auf die A5 in Richtung Karlsruhe wechseln.

Auf dem Verzögerungsstreifen musste sie verkehrsbedingt bremsen. Eine nachfolgende 28-jährige Mercedes-Fahrerin bremste ihr Fahrzeug zwar noch stark ab, kam aber auf regennasser Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Sie fuhr dem BMW auf und schob diesen auf einen weiteren Mercedes.

Die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Mercedes der 28-Jährigen war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.