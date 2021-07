A6 bei Viernheim. (pri) Nach einem Unfall auf der Autobahn A6 zwischen dem Dreieck und Kreuz Viernheim kam es zu einem längeren Stau vor der Unfallstelle. Der Polizei zufolge war ein Auto gegen die Leitplanke geprallt. Die Unfallstelle wurde gesperrt, der Fahrer wurde der Polizei zufolge nicht verletzt.

Am Stauende kollidierte dann ein Sprinter mit einem weiteren Auto. Dabei wurden die beiden Fahrer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand rund 26.000 Euro Sachschaden.

Update: Montag, 12. Juli 2021, 15.30 Uhr