A6 bei Viernheim. (pol/make) Ein geplatzter Reifens verursachte am Samstagabend einen schweren Unfall auf der Autobahn A6. Dabei wurde auch ein Kleinkind verletzt, teilte die Polizei mit.

Ein 20-jähriger Audi A6-Fahrer Mann war gegen 19 Uhr von Mannheim in Richtung Viernheim unterwegs. Als an dem Audi plötzlich ein Reifen platzte, verlor der 20-Jährige die Kontrolle über den Audi. Der Wagen schleuderte über alle Fahrstreifen nach rechts, wo er mit einem Seat kollidierte.

Durch den Zusammenstoß wurde der Audi nach links in die Schutzplanken abgewiesen und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der Seat wurde vom rechten Fahrstreifen nach rechts in die Böschung geschleudert, wo er sich mehrfach überschlug, wieder auf den rechten Fahrstreifen rollte und dort auf dem Dach zum Liegen kam.

Bei dem Unfall wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt. Die Insassen des Seats, ein 58-jähriges Ehepaar aus Viernheim, sowie deren 18 Monate altes Enkelkind wurden ebenfalls leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Das Kind wurde per Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik geflogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Auto-Bergungen war die A6 von Viernheim kommend in Fahrtrichtung Norden für den Verkehr bis 20.30 Uhr voll gesperrt. Im Einsatz waren eine Streifenwagenbesatzung, sowie sieben Rettungswagen, Notarzt und Feuerwehr.