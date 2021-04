A6 bei St. Leon-Rot. (pol/lyd) Am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr wurde ein 27-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz an der A6 in Richtung Heilbronn von einer Streife der Autobahnpolizei kontrolliert, teilt die Polizei mit. Da es im Fahrzeug deutlich nach Marihuana roch, wurde es durchsucht.

Dabei entdeckten die Beamten zunächst mehrere portionierte Tütchen mit geringen Mengen Marihuana. In einem Beutel, der im Kofferraum deponiert war, wurden weitere mehr als 500 Gramm Marihuana sichergestellt.

Der 27-Jährige wurde festgenommen und am Mittwochvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Gegen Auflagen wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.