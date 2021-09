Rauenberg. (pol/jasch) Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr ereignete sich ein Autounfall bei Rauenberg an der A6. Auf Nachfrage der RNZ bestätigte die Polizei, dass ein Suzuki-Fahrer von der B39 auf die A6 in Fahrtrichtung Mannheim auffahren wollte. Bei diesem Versuch kollidierte der Fahrer mit der Leitplanke, überschlug sich und kippte zur Seite um.

Der Mann erlitt einen Schock, konnte sich aber selbst aus dem Auto befreien. Die Auffahrt Wiesloch/Rauenberg ist nach kurzzeitiger Sperrung wieder frei.