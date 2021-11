Mannheim. (pol/sake) Auf der Autobahn A6 brannte am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr ein Fahrzeug. Die Strecke zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und Schwetzingen war in Fahrtrichtung Heilbronn zeitweise voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei geriet ein Auto im Baustellenbereich in Brand.

Der Verkehr wurde am Autobahnkreuz Walldorf sowie ab Viernheim auf die A5 umgeleitet. Es gab Staus von mehreren Kilometern Länge. Gegen 9.30 Uhr wurden die Fahrspuren wieder freigegeben, meldet die Polizei.

Das ausgebrannte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Inwiefern die Fahrbahndecke durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde, werde noch geprüft. Die Höhe des Sachschadens lässt sich bislang nicht beziffern.

Update: Donnerstag, 18. November 2021, 10.23 Uhr