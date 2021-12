A6 bei Mannheim. (pol/mün) Ein 22 Jahre alte Autofahrer und sein Mitfahrer blieben unverletzt, als ihr Audi am Sonntagabend auf der Autobahn A6 ausbrach und in die Leitplanke krachte. Nach Angaben der Polizei entstand durch den Unfall auf der Autobahn in Richtung Heilbronn ein Trümmerfeld.

Gegen 22.30 Uhr hatte der 22-Jährige offenbar die Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Autos falsch eingeschätzt und musste stark abbremsen, berichtet die Polizei. Es regnete stark und der Mann verlor die Kontrolle über seinen Audi, der in die Leitplanke krachte.

Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, die Schadenshöhe liegt bei 10.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Beseitigung der Fahrzeugteile waren der rechte und mittlere Fahrstreifen der Autobahn kurzzeitig gesperrt.