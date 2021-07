A6 bei Mannheim. (pol/ppf) Bei einer Fahrzeugkontrolle am Donnerstag gegen 14.45 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn machte sich ein PKW-Fahrer gleich mehrerer Vergehen schuldig: Der 35-Jährige war auf der Autobahn in einem nicht versicherten Fahrzeug unterwegs und konnte zudem keinen Führerschein vorweisen. Eine noch vor Ort durchgeführte Abfrage der Polizeibeamten ergab, dass ihm zuvor die Fahrerlaubnis unanfechtbar entzogen worden ist.

Doch dem nicht genug: Des Weiteren fand man bei der Fahrzeugdurchsuchung insgesamt 4,97 Gramm Cannabis verpackt in Aluminiumfolie unter dem Beifahrersitz des Autos. Auch der freiwillige Drogenurintest im Anschluss schlug positiv auf THC aus.

Der Fahrer sieht nun Strafanzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, Fahren unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz entgegen, teilt die Polizei mit.