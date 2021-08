Mannheim. (pol/mare) Am Sonntagmittag ist ein Auto auf der Autobahn A6 bei Mannheim in Flammen aufgegangen. Das berichtet die Polizei.

Demnach geriet das Auto in Fahrtrichtung Heilbronn gegen 12 Uhr in Brand. Aufgrund der schwierigen Sicht wegen des Rauchs war die Fahrbahn in Höhe von Feudenheim aktuell gesperrt. Die Rettungskräfte sind bereits vor Ort.