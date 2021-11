A6 bei Hockenheim. (pol/lyd) Am frühen Freitagmorgen wurde ein Verkehrsunfall auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn gemeldet, teilt die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich etwa einen Kilometer vor der Abfahrt zur Tank- und Rastanlage Hockenheim-West.

Ein Audi mit dänischer Zulassung war im dortigen Baustellenbereich gegen eine Absperrwand geprallt. Bei dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug lösten beide Airbags aus. Bis etwa 3.15 Uhr war die Richtungsfahrbahn nach Heilbronn voll gesperrt, bis das verunfallte Fahrzeug geborgen werden konnte, so die Polizei auf RNZ-Nachfrage.

Am Mittag konnte die Unfallursache dann geklärt werden. Wie die Polizei mitteilt, war der Audifahrer zu schnell unterwegs und unachtsam. Dadurch kam der 40-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem an der Einfahrt zur Nachtbaustelle abgestellten Sicherungsanhänger mit Sperrwand.

Durch den Aufprall drehte sich der Audi und versperrte die Fahrbahn, sodass die A6 in Richtung Heilbronn für den Zeitraum der Bergung von 2 Uhr bis 3.15 Uhr gesperrt werden musste. Der nachfolgende Verkehr wurde am Autobahndreieck Hockenheim auf die A61 sowie an der Anschlussstelle Hockenheim/Schwetzingen abgeleitet.

Der 40-jährige Fahrer und dessen 44-jährige Beifahrerin mussten mit Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 25.000 Euro.