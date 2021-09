A6 bei Hockenheim. (pol/rl) Die Autobahnpolizei Walldorf des Polizeipräsidiums Mannheim führte am vergangenen Montag zwischen 9.30 und 16 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam "Drogen im Straßenverkehr" (KoDiS) auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim an der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn eine Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch.

Dabei wurden bei der Kontrolle insgesamt 74 Fahrzeuge und 143 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden vier Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen sowie ein Verkehrsteilnehmer, der unter Alkoholeinfluss stand, festgestellt. Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt Blutproben entnommen. Sechs Autofahrer müssen sich zudem wegen Drogenbesitzes verantworten. Zwei Autofahrer waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Darüber hinaus wurden ein Verstoß gegen das Waffengesetz sowie ein Verstoß gegen das Asylverfahrensgesetz festgestellt.

Weiterhin konnten nachfolgende Feststellungen getroffen werden:

> Ein Autofahrer hatte sein Fahrzeug durch Abkleben der Rück- und Frontleuchten so verändert, dass die Betriebserlaubnis erlosch.

> An einem Fahrzeug war das Profil der Hinterreifen vollständig abgefahren

> Für zwei Fahrzeuge konnten die jeweiligen Halter keinen Versicherungsschutz vorweisen. Sie gelangen nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 17 Beamte der Polizeireviere und Verkehrspolizei sowie das Kompetenzteam des Polizeipräsidiums Mannheim eingesetzt. Zudem unterstützte ein Einsatzzug der Bereitschaftspolizei Bruchsal die Kontrollmaßnahmen.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine Expertengruppe KoDiS "Drogen im Straßenverkehr" hat in den letzten Jahren zu einer deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt.