A6/Hockenheim. (pol/jasch) An einer Raststätte sind wahrscheinlich mehrere Täter in einen Multivan eingebrochen.

Laut Polizeiangaben brachen der oder die Täter in der Nacht auf Sonntag zwischen 3 Uhr und 6.30 Uhr in den VW Multivan ein, der auf der Raststätte Hockenheim-Ost geparkt war. Während die beiden Besitzer in ihrem Auto schliefen, verschafften sich die Täter Zutritt, indem sie das Schloss der Beifahrertüre manipulierten. Sie entwendeten eine Jacke mitsamt Geldbeutel, die Ausweisdokumente, den Fahrzeugschlüssel und Bargeld in Höhe von schätzungsweise 830 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Walldorf unter der Telefonnummer 06227/35826-0 zu melden.