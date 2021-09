A6 bei Heilbronn. (jubu) Nach einem schweren Unfall kommt es aktuell auf der A6 bei Heilbronn zu einem kilometerlangen Stau. Ersten Informationen der Polizei zufolge waren gegen 15 Uhr zwischen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim zwei Fahrzeuge kollidiert.

Die beiden Fahrzeugführer wurden verletzt und in umliegende Kliniken eingeliefert. Über den Unfallhergang liegen bislang keine gesicherten Angaben vor. Die rechte und mittlere Spur in Richtung Nürnberg ist gesperrt. Die Unfallaufnahme durch die Polizei dauert an. Der Rückstau beträgt derzeit 8 Kilometer Länge.