A6 bei Erlenbach. (pol/make) Tödliche Folgen hat am Freitagvormittag ein Unfall auf der Autobahn A6 bei Erlenbach gehabt. Gegen 9.30 Uhr war ein Fahrer eines Kleintransporters auf der Autobahn in Richtung Mannheim unterwegs. Kurz nach dem Weinsberger Kreuz übersah er laut Polizeiangaben scheinbar ein Stauende und fuhr auf einen Sattelzug auf. Bei dem Aufprall erlitt der Mann schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zudem entstand Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen waren die rechte und die mittlere Fahrspur bis 12.30 Uhr gesperrt.