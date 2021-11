Rauenberg/Dielheim. (obit) Glück im Unglück hatten die beiden Insassen eines Range Rovers am Samstagabend auf der Autobahn A6 zwischen Rauenberg und Dielheim. Sie konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Von dem Geländewagen des 36-Jährigen blieb aber nur ein Haufen verkohlter Schrott übrig. "Bereits auf der Abfahrt Wiesloch-Rauenberg konnten wir die Flammen sehen", erklärte Feuerwehr Kommandant Frank Eck auf RNZ-Nachfrage.

Die Walldorfer Feuerwehr wurde gegen 22 Uhr am Samstagabend benachrichtigt. "Das Auto hat während der Fahrt schon angefangen zu brennen", schildert Eck. Die beiden Insassen wurden von vorbeifahrenden Fahrerinnen und Fahrern auf den Brand im Motorraum hingewiesen. Der 36-Jährige hielt der Polizei zufolge auf dem Standstreifen an. Beide Personen begaben sich daraufhin in Sicherheit hinter der Leitplanke. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Das Fahrzeug selbst ist ein Totalschaden. Den Angaben der Rettungskräfte zufolge brannten die gesamte rechte Seite und auch das Dach ab. Ersten Schätzungen zur Folge beläuft sich der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Wie schnell ein Auto komplett in Flammen aufgeht, ist laut Polizei und Feuerwehr schwer einzuschätzen. Dies hänge laut Eck von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise einer Benzinleitung, die möglicherweise betroffen ist. Fahrzeugbrände gebe es bei neueren und älteren Fahrzeugen.

Wie wichtig es ist, sich – nicht nur wegen der Flammen – die Fahrbahn schnellstmöglich zu verlassen, betont ein Sprecher der Polizei gegenüber der RNZ: "Man kann davor nicht genug warnen." Immer wieder kommen so auch Menschen zu schaden, weil sie beispielsweise nachts auf der Fahrbahn überrollt werden. Das gelte auch für Ersthelfer "Deshalb soll man so schnell es geht hinter die Leitplanke", so der Sprecher.

Eigentlich zählt der Abschnitt der A6 zwischen Rauenberg und Walldorf zum Einsatzgebiet der Wieslocher Wehr. Der Fahrzeugbrand wurde zunächst irrtümlicherweise am Walldorfer Kreuz gemeldet. In diesem Bereich sind die Walldorfer Feuerwehrleute zuständig.

Die Walldorfer Feuerwehr war insgesamt mit 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Dieser konnte um 3.40 Uhr wieder freigegeben werden.

Jedoch besteht aufgrund der durch Brand beschädigten Fahrbahndecke eine Geschwindigkeitsbegrenzung von maximal 80 Kilometern pro Stunde für den betroffenen Abschnitt. Wann der Schaden behoben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch nicht wie teuer die Arbeiten an der Fahrbahn werden.