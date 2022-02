A6 bei Bad Rappenau. (jubu/mün) Weil er während der Fahrt einen lauten Knall wahrnahm und Rauch aufstieg, hielt ein Autofahrer am Freitagabend auf der A6 bei Bad Rappenau auf dem Standstreifen an. Prompt stand der Mercedes des Mannes im vorderen Bereich in Vollbrand.

Der Fahrer konnte das Auto noch rechtzeitig verlassen, den Notruf absetzen und blieb unverletzt.

Die eingesetzte Feuerwehr aus Kirchhausen löschte den Brand. Während der Löscharbeiten war der rechte Fahrstreifen für 90 Minuten gesperrt. Der total beschädigte Mercedes musste im Nachgang vom Abschleppdienst geborgen werden.