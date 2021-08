A6 bei Öhringen. (pol/mün) 4.789 Autos hat die Polizei am Montag auf der Autobahn A6 bei Öhringen kontrolliert in dreieinhalb Stunden kontrolliert. Und das Ergebnis bei der Suche nach Rasern in Richtung Nürnberg war erfolgreich: 309 Fahrerinnen und Fahrer waren zu schnell, wie die Polizei mitteilt.

Sie müssen mit einem Bußgeld rechnen und einiges sogar mit Punkten in Flensburg oder gar einem Fahrverbot.