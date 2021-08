Ein Fahrzeug ist am Morgen an der Raststätte Gräfenhausen Ost auf der Autobahn A5 gegen eine Zapfanlage gefahren und in Brand geraten. Foto: Skander Essadi/5vision.media/dpa

Von Carsten Blaue

Weiterstadt. Nach dem tödlichen Autounfall, der am Montag auf der Tank- und Rastanlage Gräfenhausen Ost an der A 5 bei Weiterstadt einen Großbrand verursacht hat, gab die Darmstädter Kriminalpolizei am Dienstag erste Ermittlungsergebnisse bekannt. Wann die Raststätte und die Tankstelle wieder geöffnet werden können, ist indessen völlig offen.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem toten Autofahrer, der mit seinem Audi in die Tragekonstruktion des Tankstellendaches gerast war, um einen 54 Jahre alten Mann gehandelt hat. Nach ersten Erkenntnissen hatte er sein Auto zuvor auf über 150 km/h beschleunigt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Leichnam am Dienstag obduziert. Ein DNA-Abgleich soll die Ermittlungen zur Identität des Toten bestätigen. Bisher gehen Polizei und Staatsanwaltschaft laut einer Mitteilung davon aus, dass er "in suizidaler Absicht" gehandelt haben dürfte. Der Sachschaden soll sich nach ersten Schätzungen im einstelligen Millionenbereich bewegen. Die Feuerwehr hatte mit bis zu 180 Kräften aus ganz Südhessen verhindert, dass der Brand auf das Tankstellengebäude übergreift. Am Montagabend gegen 21.15 Uhr hatte die Polizei alle Fahrbahnen in Richtung Frankfurt wieder für den Verkehr freigegeben. Inzwischen sind die Aufräum- und Reinigungsarbeiten in vollem Gange.

Beim Eigentümer der Tank- und Rastanlage, der Bonner Tank & Rast-Gruppe GmbH & Co. KG, herrschte auch am Dienstag noch Bestürzung über die Katastrophe. Eine Unternehmenssprecherin sagte auf RNZ-Anfrage, es sei davon auszugehen, dass die Tankstelle für längere Zeit geschlossen bleiben muss. Wann die Raststätte wieder für Reisende zur Verfügung stehe, könne sie nicht genau sagen.

Zum Zeitpunkt des Unfalls taten zwei Mitarbeiter in der Tankstelle ihren Dienst. Einer von ihnen hatte geistesgegenwärtig den Notschalter gedrückt, damit die Benzinzufuhr zu den Zapfsäulen gekappt und ein noch größeres Flammeninferno verhindert.

Beiden Mitarbeitern, so die "Tank & Rast"-Sprecherin, gebühre großer Dank. Man werde sich ihnen gegenüber noch gemeinsam mit dem Kraftstofflieferanten Shell "mit einem persönlichen Geschenk" erkenntlich zeigen. Das gesamte Mitarbeiter-Team, so die Sprecherin abschließend, werde während der Schließung auf der gegenüberliegenden Autobahn-Seite, in der Tank- und Raststätte Gräfenhausen West, weiter eingesetzt.

Weiterstadt. Ein Autofahrer ist am Montagmorgen mit seinem Wagen ungebremst in einen Träger des Daches der Shell-Tankstelle Gräfenhausen Ost an der A 5 gerast. Der Mann starb bei dem Unfall. Sein Wagen fing Feuer, Sekunden später standen Zapfsäulen, das Dach und ein Kleintransporter in Flammen. Der geistesgegenwärtigen Reaktion eines Kassierers dürfte zu verdanken sein, dass es kein Inferno gab. So sah es auch die Polizei. Er drückte den Notaus-Schalter, sodass kein Treibstoff mehr in die Zapfsäulen strömen konnte. Zeitweilig kämpften bis zu 180 Feuerwehrleute gegen die Flammen an.

Die Berufsfeuerwehr Darmstadt wurde gegen 6.50 Uhr alarmiert. Gleich mehrere Notrufe waren abgesetzt worden. Alle Abteilungen machten sich auf den Weg zur Tank- und Rastanlage an der Autobahn zwischen Darmstadt und Mörfelden in Südhessen. Das Auto war bei dem Aufprall auf die Dachkonstruktion in zwei Teile gebrochen. Da die Benzinzufuhr gekappt war, konnte sich nur noch der restliche Treibstoff in einigen Zapfsäulen entzünden – jeweils fünf bis zehn Liter, wie ein Sprecher der Feuerwehr Darmstadt auf RNZ-Anfrage sagte. Das Ausmaß des Brandes und der Sachschaden waren dennoch enorm. Der Unfallwagen und der Mercedes Sprinter, der zum Tanken abgestellt war, brannten aus. Die Wracks konnten von den Einsatzkräften zügig gelöscht werden. Bei der Dachkonstruktion sah das anders aus. Mit dieser waren die Feuerwehren bis zum Nachmittag beschäftigt.

Die Rauchentwicklung war anfangs so stark gewesen, dass die A 5 in Richtung Frankfurt für gut drei Stunden voll gesperrt werden musste. Für die Gäste der Rastanlage und die Bürger umliegender Gemeinden sei vom Rauch keine Gefahr ausgegangen, so der Sprecher. Später gab die Polizei zumindest die beiden linken Spuren der Autobahn wieder frei. Dennoch gab es weiterhin große Verkehrsbehinderungen. Am Einsatzort war der Leichnam des Autofahrers inzwischen geborgen worden. Dessen Identität konnte die Polizei bislang noch nicht klären.

Verletzte gab es ansonsten nicht. Der Sprinter-Fahrer hielt sich laut des Feuerwehrsprechers zum Unfallzeitpunkt im Verkaufsraum auf. Wie das Personal, konnte er sich durch den Hinterausgang in Sicherheit bringen. Auch die Feuerwehrleute blieben unversehrt. Dabei sei der Einsatz gefährlich gewesen. "Wir mussten was riskieren", so der Sprecher.

Es gelang den Kräften, ein Übergreifen der Flammen auf das Tankstellengebäude zu verhindern, weil sie beim Löschen des einsturzgefährdeten Daches sehr vorsichtig agierten. "Blech, Bitumen, Kunststoff: Wenn Sie da einfach die Verkleidung aufreißen, kommt Sauerstoff ins Dach, und man hat erst recht noch mehr Feuer", erklärte der Sprecher. Spezialgerät musste her. Und jede Menge Wasser – rund 1000 Liter pro Minute. Damit war die Löschwasserleitung der Tank- und Rastanlage überfordert. Ein Planungsfehler?

"Wir mussten was riskieren"

"Nein", betonte der Feuerwehrsprecher. "Da gibt es Regeln. Sie können für die Bemessung der Leitung nicht jedes denkbare Szenario zugrunde legen. Unser hoher Wasserbedarf war einfach untypisch." Die Feuerwehr baute für das Löschwasser einen Pendelverkehr zur Einsatzstelle auf. Die Werksfeuerwehr von Merck in Darmstadt rückte mit einem Großtank an. Später half auch ein Landwirt mit einem Feldbrunnen, zu dem die Einsatzkräfte eine knapp zwei Kilometer lange Versorgungsleitung aufbauten.

Derweil versuchte ein Spezialfahrzeug der Werkfeuerwehr des Chemieunternehmens Evonik, über eine sogenannte Löschlanze das Wasser direkt in die Dachkonstruktion über den Zapfsäulen einzubringen. Über drei Drehleitern hatten die Floriansjünger zuvor erste Versuche unternommen, die Dachhaut behutsam zu öffnen. Mit Hilfe von Drohnen verschaffte sich die Einsatzleitung der Darmstädter Berufsfeuerwehr unterdessen immer wieder ein aktuelles Lagebild, um die Kräfte gezielt koordinieren zu können. Nicht nur alle Abteilungen aus Darmstadt waren im Einsatz, sondern auch Freiwillige Feuerwehren aus den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Offenbach sowie aus Frankfurt. Das Rote Kreuz aus Arheilgen kümmerte sich um die Verpflegung der Kräfte; die Darmstädter DRK’ler standen bereit, falls es Verletzungen geben sollte. Vom Technischen Hilfswerk Kaiserslautern rückte zudem ein Bagger an. Dieser konnte gegen 15 Uhr das Dach soweit öffnen, dass der Brand unter Kontrolle gebracht werden konnte.

"Wir werden heute Nacht Brandwache halten", so der Feuerwehrsprecher. Seinen Informationen nach wird die Eigentümerin der Anlage, die Bonner Autobahn "Tank & Rast"-Gruppe GmbH & Co. KG, am Dienstag entscheiden, ob und wann zumindest die Raststätte wieder geöffnet werden kann. Die Tankstelle dürfte zunächst auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben. Auch diesbezüglich verwies eine Sprecherin des Öl- und Gasunternehmens Shell auf "Tank & Rast": "Wir haben damit nämlich eigentlich gar nichts zu tun. Wir haben nur den ’Plakettenvertrag’. Sprich: Wir liefern lediglich den Kraftstoff und unser Logo." Der Vertrag hat eine fünfjährige Laufzeit. Nächstes Jahr müsste er verlängert werden.

Auf RNZ-Anfrage reagierte eine Sprecherin von "Tank & Rast" am Montagabend "mit großem Bedauern" auf den tödlichen Unfall und den Feuerwehreinsatz. Dem Tankstellen-Mitarbeiter sei man für sein beherztes Eingreifen "zutiefst dankbar". Man tue derzeit alles, "um die Arbeit von Feuerwehr und Sachverständigen in dieser schwierigen Situation bestmöglich zu unterstützen". Die Aufklärung des genauen Ablaufs liege jetzt bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Wie es mit der Tank- und Rastanlage Gräfenhausen Ost jetzt weitergeht, sagte die Sprecherin nicht.