A5 bei Walldorf. (RNZ/lyd) Am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr fuhr der Fahrer eines Volvo Kombi auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Wi die Polizei mitteilt, fuhr der Autofahrer in Höhe vom Autobahnkreuz Walldorf aus unbekannten Gründen gegen einen auf dem Standstreifen abgestellten "Vorwarner", ein Anhänger, der mit einer Anzeigentafel auf eine Baustelle hingewiesen hatte.

Bei dem Aufprall wurde der Anhänger auf den rechten Fahrstreifen geschleudert, das Auto kam erheblich beschädigt auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Autofahrer wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Heidelberg gebracht.

Von den Arbeitern, die mit Gehölzarbeiten beschäftigt waren, wurde niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe gesperrt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.