St. Leon-Rot/RNK. (pol/make) Beim Verkehrsunfall auf der Autobahn A5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf, in Richtung Heidelberg ist es zu einem Schaden von etwa 50.000 Euro gekommen. Menschen wurden laut Polizeiangaben nicht verletzt.

Demnach wechselte am Samstag um 10.17 Uhr ein 76-jähriger Mazda-Fahrer aufgrund einer Verkehrsverdichtung vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und übersah dabei den Lkw eines 60-Jährigen. Nach der Kollision mit dem Lkw schleuderte der Mazda über alle Fahrstreifen nach links und kollidierte auf diesem Weg mit den Pkw BMW eines 27-Jährigen bevor er an der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand kam.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Pkw durch Abschleppdienste war die A5 in der Zeit von 10.43 bis 11.33 Uhr in Richtung Heidelberg gesperrt. Danach konnte der Verkehr auf zwei Fahrsteifen wieder freigegeben werden. Um 11.46 Uhr war die komplette Fahrbahn wieder frei. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 10 Kilometer.

Update: Sonntag, 19. September 2021, 14.27 Uhr

A5 zwischen Kronau und Kreuz Walldorf gesperrt

A5 bei St. Leon-Rot. (pol/make) Die Autobahn A5 ist nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Kreuz Walldorf in Höhe St. Leon-Rot in Fahrtrichtung Heidelberg gesperrt. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.

Rettungs- und Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort im Einsatz.