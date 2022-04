St. Leon-Rot. (pol/msc) Bei einem Unfall auf der Autobahn A5 ist ein Lastwagen in die Leitplanken geprallt und umgekippt. Auch ein Auto war laut Polizeiinformationen am Unfall beteiligt. Die Autobahn A5 ist in Fahrtrichtung Frankfurt auf beiden Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf aktuell voll gesperrt.

Die Polizei teilte mit, dass der Verkehr aus Richtung Karlsruhe an der Anschlussstelle Kronau umgeleitet wird. Informationen zu möglichen Verletzten liegen momentan noch nicht vor. Der Stau ist inzwischen mindestens 4 Kilometer lang.