A5 bei St. Leon-Rot. (pol/mare) Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagvormittag auf der Autobahn A5 bei St. Leon-Rot gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Mehr als 17.000 Euro Sachschaden, ein Schwerverletzter und ein totalbeschädigter Klein-Lkw - so lautet die Bilanz des Verkehrsunfalls. Der 20-jährige Fahrer eines Renault-Kleinlasters fuhr gegen 11.15 Uhr zwischen der Ausfahrt Kronau und dem Walldorfer Kreuz auf den Lkw eines 49-Jährigen auf, der am Ende es eines Staus stand. Ein Ausweichmanöver des jungen Fahrers in letzter Sekunde konnte den Aufprall nicht mehr verhindern, sodass das Führerhaus des Renault total zerstört wurde.

Der 20-Jährige konnte das Fahrzeug noch selbst verlassen, kam aber anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es bildete sich ein Stau von bis zu sieben Kilometern Länge.

Update: Donnerstag, 23. September 2021, 15.18 Uhr