A5 bei St. Leon. (pol/mün) Am frühen Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr ereignete sich auf der Autobahn A5 in Fahrtrichtung Heidelberg ein Unfall auf Höhe von St. Leon. Zwei Autos sollen an dem Unfall beteiligt sein, berichtet die Polizei. Ein Fahrzeug soll sich im Baustellenbereich überschlagen haben.

Bislang wurde eine verletzte Person bekannt.

Weitere Informationen folgen.