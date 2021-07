A5 bei Kronau. (pol/ppf) Ein ins Schlingern gekommener Anhänger an einem Pkw, bei dem eine größere Gasflasche unter den Anhänger geriet, verursachte eine Vollsperrung der Autobahn A5 zwischen den Anschlussstellen Kronau und der Rastanlage Bruchsal am Montagmorgen. Ein langer Stau war die Folge, berichtet die Polizei am Dienstag.

Ein Auto mit Anhänger einer Baufirma war gegen 5.30 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs. Das Gespann transportierte einen Kessel mit einer Flüssigkeit und einer Gasflasche.

Wegen einer kleineren Verkehrsbehinderungen musste der Fahrer plötzlich ausweichen. Dadurch schaukelte sich der vollbeladene Anhänger auf und kippte schließlich um.

Der Kessel lief aus, was Reinigungsarbeiten nach sich zog. Problematisch war, dass sich im Zuge der Reinigungsarbeiten herausstellte, dass eine Gasflasche unter dem Anhänger eingeklemmt war. Daher musste zur gefahrlosen Bergung der Gasflasche die Autobahn voll gesperrt werden, auch zwei kleinere Parkplätze mussten geräumt werden.

Die Sperrung konnte gegen 8.30 Uhr aufgehoben werden. Die Staulänge betrug bis dahin bereits neun Kilometer in Fahrtrichtung Karlsruhe. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.