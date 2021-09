Hemsbach/A5. (pol/lyd) Am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr ereignete sich auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall mit zwei Autos, teilt die Polizei mit.

Der 41-jährige Fahrzeugführer eines BMW X5 befuhr zum Unfallzeitpunkt die A5. Kur nach der Anschlussstelle Hemsbach musste der vor ihm fahrende Skoda einer 38-jährigen Frau abbremsen.

Der BMW-Fahrer merkte dies zu spät und fuhr dem Skoda hinten auf. Hierdurch wurden sowohl die 38-Jährige, als auch ihr mitfahrendes Kleinkind leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Bei dem Skoda waren es ca. 10.000 Euro Schaden.

Während dem Zeitraum der Unfallaufnahme mussten sowohl der linke als auch der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr wurde teils über den Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Hemsbach geleitet.

Zu größeren Staubildungen kam es nicht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrsgruppe Bundesautobahn Seckenheim.