A5 bei Hemsbach. (pol/rl) Während der Fahrt auf der Autobahn A5 geriet ein Auto am Samstagnachmittag in Brand. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demzufolge bemerkte die Mercedes-Fahrerin gegen 16 Uhr den Brand in Höhe von Hemsbach noch rechtzeitig, dass sie einen nahegelegenen Parkplatz anfahren konnte. Alle Fahrzeuginsassen sowie ein Hund konnten den Wagen rechtzeitig verlassen.

An dem neuwertigen Mercedes entstand ein rund 40.000 Euro Sachschaden. Die Brandursache soll auf einen technischen Defekt am Fahrzeug zurückzuführen sein.

Während der Reinigungsarbeiten war der Parkplatz bis etwa 19.30 Uhr gesperrt.