A5 bei Dossenheim. (pol/mün) Am Sonntagnachmittag meldeten Autofahrer der Polizei, dass ein Sattelzug auf der Autobahn A5 bei Dossenheim in Schlangenlinien fahren würde. Polizeibeamte des Präsidiums Mannheim und Südhessen fanden den Lkw auf der Autobahn A659 zwischen Weinheim und Mannheim. Der Sattelzug stand auf dem Gelände der Aral-Tankstelle, heißt es in der MItteilung.

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer und ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille.

Danach wurde dem 53-Jährigen im Revier eine Blutprobe entnommen.

Da es sich um einen ausländischen Staatsangehörigen handelte, wurde bei ihm zusätzlich eine Sicherheitsleistung erhoben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.