A5 bei Bruchsal. (pol/rl) Einen Verletzten und 80.000 Euro Sachschaden forderte ein Unfall am Donnerstagmorgen auf der Autobahn A5 in Richtung Frankfurt.

Wie die Polizei berichtete, war ein 54-jähriger BMW-Fahrer gegen 8.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Bruchsal auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Hier kollidierte er mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lastwagen, wonach sein Wagen gegen eine Betonschutzwand prallte. Der 54-Jährige wurde dabei in seinem BMW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte brachten ihn danach in eine Klinik.

Für die Unfallaufnahme und Reinigung der Autobahn mussten der mittlere und linke Fahrstreifen gesperrt werden. Dies sorgte für einen Stau, der bis auf sieben Kilometer anwuchs. Die A5 war dem Abschluss aller Arbeiten gegen 10.45 Uhr wieder frei.