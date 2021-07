Eberbach. (pol/ppf) Am Donnerstagmorgen kurz nach 10 Uhr ist ein 49-jähriger alter Mann in seinem Wohnhaus in der Ringstraße von drei Männer überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, wehrte sich der Mann aber und schlug die Räuber in die Flucht.

Vermutlich kam das Trio über einen Nebeneingang in die Wohnung des 49-Jährigen. Kurz darauf bedrohten sie den Mann dann mit einer Schusswaffe, schlugen mit der Waffe auf den Mann ein und forderten schließlich die Herausgabe von Wertgegenständen. Der 49-Jährige kam der Aufforderung nicht nach und setzte sich stattdessen körperlich zur Wehr.

Es kam zu einem Gerangel zwischen dem 49-Jährigen und den drei Unbekannten, woraufhin sie ohne Waffe aus der Wohnung in flüchteten. Der 49-Jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde verständigt.

Alle drei Räuber sollen schlank, etwa 20 bis 25 Jahre alt sowie "ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben", schreibt die Polizei. Des Weiteren hätten die Täter schwarze Kleidung getragen und gutes Deutsch mit Akzent gesprochen.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/1744444.

Update: Donnerstag, 29. Juli 2021, 15.43 Uhr