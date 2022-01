Östringen. (jubu) Am Donnerstag kurz nach 16 Uhr wurde die Feuerwehr Östringen zu einem Garagenbrand in die Straße "Grüne Hecke" alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr zeigte sich, dass ein an das Wohnhaus angebauter Schuppen in Flammen stand. Die Östringer Wehr, die durch eine Drehleiter und die Odenheimer Feuerwehr unterstützt wurde, begann die Brandbekämpfung mit mehreren Atemschutztrupps.

Weshalb der Schuppen in Brand geriet, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit bringen. Die Feuerwehren waren mit 10 Fahrzeugen und insgesamt 45 Kräften im Einsatz.