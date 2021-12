Östringen. (RNZ/rl) Am späten Samstagabend endete die Fahrt eines jungen Mercedes-Fahrers im Garten eines zum Verkauf stehenden Hauses in der Thiviersstraße in Östringen.

Der Fahrer war gegen 22 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf einem Feldweg unterwegs, der auf die Thiviersstraße führte. Dabei kam der Mercedes vom Weg ab, rammte eine Straßenlaterne, überfuhr einen Zaun und rollte geradewegs in den Garten eines unbewohnten Hauses.

Aus welcher Ursache der Fahrer seine Fahrt so beendete, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.