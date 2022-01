Eppelheim. (ths) Zum zweiten Mal nach seiner Ablehnung in der zurückliegenden Junisitzung kannte der Technische Ausschuss im Gemeinderat wiederum keine Gnade. Schon damals erteilten die Ausschussmitglieder kein gemeindliches Einvernehmen, als es in der Hauptstraße darum ging, eine ehemalige Kaufhausfläche via Bauantrag in einen Imbiss umzunutzen.

Zwar teilte Michael Benda, der Leiter des Verantwortungszentrums Bauen, dem Gremium jetzt mit, dass das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises in seinem Schreiben vom Dezember der Nutzungsänderung aufgrund des problemlosen Einfügens "in die nähere Umgebung" seine Zustimmung signalisierte. Dies hielt den Ausschuss dennoch nicht ab, sein Einvernehmen zu verweigern.

Trudbert Orth (CDU/FDP) bemängelte insbesondere ein fehlendes Konzept, welches die Engstelle für den Anlieferungsverkehr bedinge. "Das ist dort ganz schwierig, weil Fahrzeuge dann auf den ohnehin hier schmalen Gehweg müssten und darüber hinaus die durchfahrende Straßenbahn behindern", meinte er.

Ähnlich sahen dies auch die weiteren Stimmen aus dem Gremium: Renate Schmidt (SPD) erkannte wie Christa Balling-Gündling (Grüne) und Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) eine Gefahr für Leib und Leben. Benda versprach vor der Abstimmung im Ausschuss, sich mit den betreffenden Stellen im Rhein-Neckar-Kreis nochmals auszutauschen, was Gründe und Argumente für die Ablehnung angeht.