Die 9b und ihre Gäste vertieften sich in die RNZ, dann löcherten die Schüler den Redakteur mit Fragen. Foto: Alex

Neckargemünd/Region Heidelberg. (fre) Raum 111 statt Bockfelsenhütte. Schulzentrum statt Blick auf Kleingemünd und den Odenwald. Die Abermilliarden an Regentropfen der vergangenen Tage, die auch am Montag nur ungern den Weg frei machten für den einen oder anderen Sonnenstrahl, hatten einen nassen Strich durch die ursprüngliche Planung gemacht. Atmosphärisch schadete das dem Auftakt zum "Zeitungsflirt 2019" nicht: Anstelle des beabsichtigten Frischluftabenteuers hatte die Klasse 9 b des Max-Born-Gymnasiums gemeinsam mit ihrer Lehrerin Ana Hartmann ein Zeitungsfrühstück ins geheizte Trockene gezaubert: Es gab selbst gebackene Muffins, dazu Kaffee, eine zeitungsgemäße Dekoration und - nicht zu vergessen - die tagesaktuelle Rhein-Neckar-Zeitung.

Dieser offizielle Startschuss zum "Zeitungsflirt 2019" lockte verständlicherweise so manchen Nicht-Schüler an. Schulleiter Joachim Phillipp schaute vorbei. Von der Volksbank Neckartal war Evelyn Schneider vom Bankmarketing zusammen mit Kollegen gekommen und dazu auch Thomas Frenzel von der RNZ-Redaktion "Region Heidelberg". Schließlich sind es die Volksbank Neckartal und die RNZ, die den "Zeitungsflirt" erstmals 2003 in die Region brachten und mit diesem Projekt seither Jahr für Jahr die Lese- und Medienkompetenz junger Leute fördern.

Wer als Schülerin oder Schüler am "Zeitungsflirt" teilnimmt - in diesem Jahr sind es rund 800 junge Leute aus 37 Klassen weiterführender Schulen zwischen Eberbach und Sinsheim -, erhält vier Wochen lang die tägliche RNZ kostenlos ins Klassenzimmer geliefert. Stichwort: die regionale Tageszeitung als Schulbuch. Dazu gibt es für die Lehrer hochprofessionelles Unterrichtsmaterial, das die gedruckte wie digitale Medienlandschaft beleuchtet. Und: Ein von der Volksbank ausgelobter Schreibwettbewerb macht die "Zeitungsflirter" zu jungen Reportern, deren interessanteste Beiträge die RNZ in einer Sonderbeilage veröffentlichen wird.

Doch zurück zum gestrigen Vormittag, in den Raum 111 des Max-Born-Gymnasiums. Auch hier galt eine uralte Lebensweisheit: Vor das Vergnügen eines Frühstücks haben die Götter den Schweiß gestellt. Wollte heißen: Die Schüler und Schülerinnen der 9 b hatten sich eine Reihe von Fragen überlegt, mit dem sie den RNZ-Redakteur löcherten. Da ging es um das Volontariat, die zweijährige Ausbildung zum Redakteur, genauso wie um die Verdienstmöglichkeiten im Journalismus und den täglichen Redaktionsschluss.

Beim Plaudern aus dem Nähkästchen kam die Rede auch auf jenen zwei oder drei Meter langen Königspython, den ein Angler an einem Sommerabend beim Neckarhäuserhof gesehen haben wollte. Die Geschichte von der im warmen Neckarwasser schwimmenden Würgeschlange hatte seinerzeit selbst Journalisten aus Schottland auf den Plan gerufen - sie mussten bei der Meldung wohl an ihre "Nessie" denken, an das Monster von Loch Ness …

Bei diesem Frage-Antwort-Spiel verging der Auftakt zum "Zeitungsflirt 2019" wie im Fluge. Deshalb kam das Frühstück zur Stärkung gerade recht. Und die Muffins, die waren richtig lecker!