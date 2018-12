Original oder Tribute Show? Wenn am 5. Januar "Abba Fever" in die Auwiesenhalle kommt, macht das kaum einen Unterschied . Foto: privat

Meckesheim. (lew) "Dancing Queen", "Mamma Mia" oder "Super Trouper" sind bis heute absolute Ohrwürmer. Die fröhlich-unbeschwerte Musik von Abba hat in den vergangenen 40 Jahren nichts von ihrem Reiz verloren. Die vier Schweden Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid haben zwischen 1972 und 1982 unzählige Hits für die Ewigkeit geschrieben. Jetzt kommt Abba nach Meckesheim - oder zumindest fast: Denn wenn am Samstag, 5. Januar, die sieben Musiker von "Abba Fever" aus Hamburg auf der Bühne der Auwiesenhalle stehen, ist der Unterschied zum Original akustisch wie optisch kaum wahrnehmbar. Und das Beste: Für alle Abba-Fans verlost die RNZ zu Weihnachten fünf mal zwei Karten.

Veranstalter dieser "Tribute Night" ist einmal mehr die Freiwillige Feuerwehr Meckesheim. Sie holte in der Vergangenheit bereits die Musik von Phil Collins, Queen und den Bee Gees in die Auwiesenhalle - und nun also Abba. Seit 18 Jahren tourt "Abba Fever" um den Globus, mehr als eine Million Zuschauer haben die Show bereits gesehen. Das Publikum in Meckesheim darf sich auf Abba und eine Reise in die schillernd, bunte Welt der 70er Jahre freuen. Die Musiker bringen die Besucher dabei in den Genuss eines echten Live-Konzert-Erlebnisses. "Die ideenreiche Interpretation der Titel in Verbindung mit den einzigartigen Stimmen der beiden Sängerinnen lässt diese Produktion zu einem echten Showhighlight erstrahlen", verspricht die Band.

Einer der diese Show bereits erleben durfte, ist Matthias Grasse. Der Pressesprecher und ehemalige Kommandant der Meckesheimer Feuerwehr ist sich sicher, dass das Abba-Fieber am 5. Januar auch vom Elsenztal Besitz ergreifen wird. Grasse verspricht nichts weniger als ein Konzerterlebnis der Extraklasse. Und im Vergleich zu den vergangenen Tribute-Shows habe man dieses Mal noch eins obendrauf gesetzt, auch was die Kosten für Band und Ausrüstung betreffe. Im Gegenzug dürften sich die Gäste auf eine hochwertige Bühnenshow freuen, bei der unter anderem erstmals auch Pyrotechnik zum Einsatz kommen soll, wie der Feuerwehrmann verrät.

Die Musiker wiederum würden in stilechten 70er-Jahre-Kostümen auftreten und darin ihren Vorbildern in nichts nachstehen. "Das ist Abba fast wie im Original", freut sich Grasse und hofft, dass viele Besucher am 5. Januar den Weg in die Auwiesenhalle finden werden. Dabei müssen sich Abba-Fans sputen. Denn der Verkauf laufe gut und es seien bereits über 500 Tickets verkauft worden.

Info: Wer sich das Abba-Fieber nicht entgehen lassen will, erhält Karten bei allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung sowie über die Internetseite der Feuerwehr: www.feuerwehr-meckesheim.de.

Verlosung: Außerdem verlost die RNZ fünf mal zwei Karten. Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702370 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ RG PREIS (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Abba sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Donnerstag, 27. Dezember, um 13 Uhr geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden).