Von Anja Hammer

Region Heidelberg. Eine Empfehlung für eine Alternative abgeben? Da winkt vom Abwassermeister bis zum Sanitärmeister jeder ab. Denn die traurige Wahrheit ist: Toilettenpapier ist alternativlos. "Ich kann nur an die Vernunft der Menschen appellieren", sagt Michael Hiss. "Toilettenpapier zu hamstern, ist unter aller Kanone." Hiss ist Anlagenmechanikermeister beim Eppelheimer Sanitärbetrieb Friedrich Morsch; bei ihm gehen die Anrufe der Kunden ein, die zu Feuchttüchern, Küchenrolle und Co. gegriffen haben. Die meisten haben hinterher einen Totalschaden in der Wohnung. Und auch außerhalb der eigenen vier Wände bringen die vermeintlichen Toilettenpapier-Alternativen Probleme.

Wie Hiss erklärt, führt mit Ausnahme von Toilettenpapier fast alles zu Verstopfung. Sein Vergleich: "Da baut man sich selbst eine Zeitbombe ins Rohr." Diese kann dazu führen, dass eines Tages fäkalienhaltiges Abwasser aus der Dusche, der Badewanne oder dem WC kommt, über den Boden fließt und in den Estrich sickert. "Und das will keiner", so Hiss. Danach sei eine Komplettsanierung der Wohnung angesagt. Daher lautet sein Rat: "Hände weg von Küchenpapier – und Feuchttücher sind der absolute Tod."

Besonders der letzten Aussage kann Frank Oestreicher nur zustimmen. Jedes Mal, wenn es derzeit regnet, hat der Betriebsleiter der Schönauer Kläranlage nämlich die A-Karte gezogen. Dann müssen die Regenüberlaufbecken des Abwasserzweckverbands Steinachtal, dem die Gemeinden Schönau, Heiligkreuzsteinach und Wilhelmsfeld angehören, geleert werden. Und im Moment bedeutet jede Entleerung für den Betriebsleiter, dass auch die Pumpen auseinandergebaut werden müssen. Denn: Nach Beobachtungen von Oestreicher kommen derzeit doppelt bis dreimal so viele Feucht- und Kosmetiktücher an der Kläranlage an wie sonst. Und die verstopfen die Anlagen. "In letzter Zeit mussten wir die Pumpen zwei- bis dreimal in der Woche zerlegen und die Tücher händisch rausholen", berichtet Oestreicher. Die Feuchttücher lösen sich nämlich im Gegensatz zum herkömmlichen WC-Papier nicht auf.

Der Kläranlagen-Chef hat durchaus Verständnis für die Menschen, die angesichts der leeren Klopapierregale nach Alternativen suchen: "Mit irgendetwas muss man sich ja sauber machen", sagt er. Nur eben von den Feuchttüchern hält er nichts. Dann doch eher Taschentücher oder Küchenrolle. Zumindest die öffentlichen Kanäle würden dadurch nicht verstopft werden. "Die sind so groß, da kann man teilweise sogar durchlaufen", so Oestreicher. Auf dem Weg zur Verbandsanlage würden sich Taschentücher und Co. im Abwasser auflösen. Schließlich ist dieses mindestens eine Stunde unterwegs, wenn es aus den Häusern nahe des Schönauer Ortsteils Lindenbach kommt, den weitesten Weg nimmt es aus dem Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Hilsenhain; von dort braucht es einen Tag.

Auch Rudi Kuhn, Betriebsleiter der Leimener Stadtwerke, hat bislang in den Kanälen der Großen Kreisstadt noch keine Probleme feststellen können. "Dafür spülen wir die Kanäle ja regelmäßig", so Kuhn. Dennoch betont auch er: "Es soll nur das in die Toilette, was auch dafür vorgesehen ist." Denn sollte es doch zu Verstopfungen in den Kanälen kommen, müsste die Allgemeinheit für die Kosten aufkommen.

Eine Empfehlung für Toilettenpapier-Alternativen will er aber ebenso wenig abgeben wie Jochen Bariér, Betriebsleiter der Bammentaler Kläranlage. Im dortigen Feinrechen werden in Zeiten von leeren Klopapierregalen vermehrt Hygieneartikel rausgefiltert, die dort nicht hingehören. "Aber zumindest haben wir noch kein Problem in den Pumpen", so Bariér. Denn vor einigen Jahren habe man wegen der Feuchttücher-Problematik extra andere Pumpen eingebaut. Aber ausschließen, dass die vermeintlichen Alternativen nicht doch noch zu Störungen führen, will der Bammentaler Abwassermeister nicht. Von Kollegen aus dem Umkreis habe er jedenfalls schon entsprechende Meldungen bekommen.