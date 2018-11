Von Thomas Seiler

Eppelheim. Schon von weitem wummerten die Bässe und die fetzigen Klänge hüllten die Besucher in einen elektrisierenden Umhang. Der erste Blick auf das Geschehen verriet, warum zum Teil schon fast ekstatische Stimmung bei den Fans der Rockszene herrschte. Denn bereits zum 16. Mal veranstalteten Heidelberger Musiker in Eigeninitiative das "X-Mas Festival" - seit drei Jahren in der Rudolf-Wild-Halle, wie die beiden Hauptorganisatoren Martin Jug und Frank Ziegler der RNZ erzählten.

"Ein perfekter Ort mit eigenem Flair", beschrieb Jug die großzügige Räumlichkeit und erinnerte sich an die Anfänge in Plankstadt oder an die Auftritte in der legendären "Rose" in Kirchheim. Auch in der aus allen Nähten platzenden Eppelheimer Halle war erkennbar: Der familiäre Charakter ist für Organisatoren und Musiker immer noch von großer Bedeutung.

Auf jenes Charakteristikum setzt seit Anfangszeiten nicht nur Ernst Wolf. Der 68-jährige Ur-Rocker mit langem Pferdeschwanz im Genick kennt die meisten Musiker persönlich und spielte früher selbst bei angesagten Bands wie "Finest Friends" oder "Answer". Heute gehe es ihm eher darum, die "Weihnachtsfreude in Festivallaune kurz vor dem neuen Jahr" umzumünzen.

Hinzu kommen zwei jährlich gesetzte Eckpfeiler. Zum einen "Cheap Purple", eine Band, die die Songs von "Deep Purple" covert und mit ihrem musikalischen Potenzial, ihrer Spielfreude und Virtuosität Maßstäbe setzt, und auf der anderen Seite "Dirty Deeds", einst als "Spaßprojekt" gegründet und heute mit der spektakulären Show sowie dem authentischen und druckvollen Vortrag der Gitarren- und Rhythmussektion, dem Rock’n’Roll aus der Bon Scott-Ära und der klassischen AC/DC-Linie von der internationalen Bühne nicht mehr wegzudenken.

Da "Rock einfach jung hält", gehört der 52-jährige Drummer Jug ebenso zu den Gründungsmitgliedern wie Sänger und Frontmann Marcus "BC" Pföhler, der just an diesem Freitag seinen 46. Geburtstag feierte. Songs wie "Let there be rock" oder "Highway to hell", womit das Quintett die Halle bis weit nach Mitternacht zum Kochen brachte. Erfahren konnten die Besucher auch, warum das Geburtstagskind den Zusatz "BC" führt. "Es hat etwas mit einem Heidelberger Stadtteil zu tun und mit einem italienischen Abenteurer, der Herzen brach", lautete hier eine Antwort dazu, die zum Nachdenken anregte.

Zuvor sorgte schon "Cheap Purple" für den notwendigen Dampf als "Highway Star" oder "Smoke on the water" erklang, Bastian Vier in bester "Deap Purple"-Manier seine Stimme erhob und Frank Ziegler aus seiner Hammond-Orgel die tollsten Töne zauberte. "Die Legende lebt", schwelgte nicht nur Ernst Wolf in Erinnerungen. Er lauschte andächtig den Bass-Soli von Ali Meander, dem Gastspieler von "Rodgau Montones".

Als Opener wählten die Veranstalter mit "God and Guns" eine Tributband, die den Südstaatenrock der legendären Musiker von "Lynyrd Skynyrd" offerierte. "Da kann einfach nichts schief gehen", verteilte Jug schon im Vorfeld jede Menge Vorschusslorbeeren, zumal in dieser "hochkarätigen Besetzung" auch Alex Kraft als Mitkollege bei "Dirty Deeds" auftrat. Zusätzlich verpflichtete man mit "Juke Box Hero" eine "Hammer Foreigner-Coverband", so Jug, die später mit so bekannten Songs wie "Say you will" oder "Urgent" verwöhnten, als würden die Vorbilder leibhaftig auf der Bühne stehen.

Selbst bei den Umbauten blieb die Stimmung auf Höchstniveau, denn Joe Feigenbutz und sein Bruder Peter Marin bearbeiteten auf einer Nebenbühne das Publikum gemäß des Mottos "Minimaler technischer Aufwand mit maximaler Wirkung und reanimierten Songs ab den 60er Jahren", wie beide erklärten.

Dass hierbei "Bohemian Rhapsody" nicht fehlen durfte, verstand sich von selbst, wobei die beiden Musiker die Tempowechsel sowie die stilistisch sehr unterschiedlichen Motive auch szenisch sehr geschickt untermalten. Die phänomenale Stimmbandbreite kannte dabei kaum Grenzen. Genauso wie im Juli, als das royale englische Paar William und Kate in Heidelberg weilte, und vier Monate später beim Gastauftritt im Londoner Szene-Etablissement "The Cavern Club", in dem die Beatles früher fast 300 Mal spielten.