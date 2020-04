Von Christoph Moll

Wilhelmsfeld. Dass Einkaufsmärkte auf dem Land schließen, ist inzwischen trauriger Alltag. Da machten auch Wilhelmsfeld und Heiligkreuzsteinach keine Ausnahme. Ende des vergangenen Jahres schlossen in den Odenwalddörfern die "nah und gut"-Märkte ihre Pforten, die von derselben Gesellschaft betrieben wurden und nach wie vor der Familie Schmitt gehören. Dass geschlossene Märkte wieder eröffnen, ist hingegen eine Ausnahme. Doch es gibt sie: Während die Zukunft des Ladens in Heiligkreuzsteinach nach wie vor in den Sternen steht, ist der Wilhelmsfelder Markt gerettet. Er eröffnet am morgigen Donnerstag, 16. April, unter neuer Führung wieder.

Zu verdanken ist dies Diana Zimmermann. Die 26-jährige Wilhelmsfelderin arbeitete seit Ende des Jahres 2018 in dem Markt und übernimmt diesen nun. Die verheiratete Mutter eines dreijährigen Mädchens und eines fünfjährigen Jungen ist auf einem Dorf aufgewachsen, nämlich Waldbrunn im Neckar-Odenwald-Kreis, bevor sie 2009 zunächst nach Ursenbach und später nach Wilhelmsfeld zog. Sie kennt die Probleme der Nahversorgung auf dem Land.

"Ein Dorfmarkt hat vielleicht nicht die schönste Tür und Deko, aber er ist freundlich und persönlich", sagt Zimmermann. "Da geht es um mehr als Einkaufen, die Kunden bekommen noch ein Gespräch und können sich austauschen – es ist auch ein sozialer Treffpunkt." Eine solche Einrichtung mit vielen treuen Kunden müsse man unterstützen, meint die neue Inhaberin, die zuvor beim Haushaltswarenhersteller WMF gelernt und bei Aldi gearbeitet hatte. "Wir brauchen diesen Markt für Wilhelmsfeld", sagt sie.

"Für ältere Leute bricht sonst alles weg." Auch in Nachbarorten wie Altenbach sehe es nicht gut aus. Deshalb fahren auch viele Kunden von dort, aber auch aus Schönau, Altneudorf und Ziegelhausen zum Einkaufen nach Wilhelmsfeld.

Doch wie kommt es, dass eine 26-Jährige diesen mutigen Schritt geht? "Ich wollte schon immer meinen eigenen kleinen Einkaufsmarkt und mein eigener Chef sein", erzählt Diana Zimmermann. Als ihr Chef Werner Schmitt im vergangenen Jahr den Mitarbeitern verkündete, dass er aufhört, zögerte die Wilhelmsfelderin nicht lange: "Alle standen da und ich habe gesagt: Ich mache es weiter", erinnert sich Zimmermann. Über diese Aussage habe sie dann noch einmal geschlafen, doch der Entschluss stand fest. Werner Schmitt gewährte seiner Angestellten einen Blick in die Zahlen. Als dann auch die Bank grünes Licht für einen Kredit gab, konnten die Planungen beginnen.

Die neue Inhaberin übernimmt bis auf eine Ausnahme alle Mitarbeiter – drei Teilzeitkräfte – und auch Werner Schmitt wird weiter im Markt arbeiten. In diesem sind ein paar Veränderungen geplant: Ein neues Kassensystem mit Bildschirmen wird installiert, die Warenbänder bleiben aber. Auch das Obst- und Gemüseregal soll etwas verändert werden. Insgesamt soll das Sortiment sich noch stärker an den Kunden orientieren. "Man soll hier alles bekommen, was man von einem kleinen Dorfladen erwartet", sagt Zimmermann. "Also auch ein Brotmesser und eine kleine Brotbox."

Die größte Veränderung: Der Markt wird künftig nicht mehr von Edeka beliefert, sondern von Rewe. Edeka beliefert nämlich keine "neuen" kleinen "nah und gut"-Märkte mehr wie jenen in Wilhelmsfeld, der 428 Quadratmeter groß ist und als Neueröffnung gilt. Die Farbe des Marktes wechselt deshalb von Blau auf Rot. Aus "Wilka Schmitt" wird "Wilka Zimmermann", wobei "Wilka" für "Wilhelmsfelder Kaufhaus" steht. Auch Preisschilder werden verändert.

Diana Zimmermann hofft nun, dass die Wilhelmsfelder auch nach über drei Monaten Pause im Markt einkaufen. Sie ist zuversichtlich, da die Kunden auch der Filiale der Landmetzgerei Beisel aus Heiligkreuzsteinach im selben Gebäude die Treue hielten. Diese hielt die Stellung, während der Markt geschlossen war und bleibt auch weiterhin geöffnet. "Wenn die Wilhelmsfelder wollen, dass der Markt überlebt, dann sollten sie hier einkaufen", appelliert Zimmermann. "Es ist eine Chance." Eine Übernahme des Marktes in Heiligkreuzsteinach war für sie übrigens keine Option. Die 26-Jährige ist froh, dass ihr früherer Chef Werner Schmitt auch weiter im Markt mitarbeitet.

"Ich werde ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen und sie so gut wie möglich unterstützen", verspricht der 59-Jährige. "Ich freue mich saumäßig, dass es weitergeht." Er werde sich als Angestellter unter anderem um die Buchhaltung kümmern. "Ich sehe eine Zukunft und viel Potenzial für den Markt", sagt Schmitt. Welche Auswirkungen die Coronakrise habe, könne man aber nicht absehen. "Entweder es gibt gleich einen Boom oder es dauert, bis der Markt wieder läuft."

"Beide Seiten sind aufeinander zugegangen, um eine Lösung zu finden", betont Miteigentümer Klaus Schmitt. "Es gab noch weitere Interessierte, doch für Frau Zimmermann sprach vor allem, dass sie aus der Branche kommt." Mit ihr seien die Chancen am größten, dass es auf Dauer klappt. "Ihr Konzept hat unseren Vorstellungen entsprochen", so Schmitt.

Auch Christoph Oeldorf ist zufrieden. "Der Markt ist existenziell wichtig für den Ort", sagt der Wilhelmsfelder Bürgermeister. Dessen Schließung sei spürbar gewesen. "Ich hoffe, dass die Wilhelmsfelder den Markt beim Einkaufen auch berücksichtigen", so Oeldorf.