Laut Statistik leben in Eppelheim 2675 Menschen pro Quadratkilometer, das ist fast doppelt so viel als im angrenzenden Heidelberg. Foto: Priebe

Von Anja Hammer

Eppelheim. München, Berlin, Stuttgart und kurz dahinter auch schon Eppelheim: Die ehemalige Maurergemeinde steht auf Platz 14 der am dichtesten besiedelten Städte Deutschlands und liegt damit noch vor der Rheinmetropole Köln. 2675 Menschen leben in Eppelheim auf einem Quadratkilometer. Zum Vergleich: Heidelberg kommt erst auf Platz 110 mit 1475 Einwohnern pro Quadratkilometer; in Heiligkreuzsteinach - dem Schlusslicht der Region auf Platz 4086 - sind es 133 Menschen pro Quadratkilometer. Das besagt eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes.

Zu den Ergebnissen sagt Eppelheims Bürgermeisterin Patricia Rebmann: "Das liegt an unserer kleinen Gemarkung." 570 Hektar umfasst das Stadtgebiet. Mehr als die Hälfte davon ist bebaut; hier wohnen knapp 15.200 Menschen. Etwa 260 Hektar von Eppelheims Gemarkung sind noch nicht zubetoniert: Diese Flächen im Westen und Süden der Stadt werden vor allem landwirtschaftlich genutzt. Genug Platz zum Bauen also? Nein. "Im Rahmen unserer Klimaschutzziele ist eine Versiegelung der Außenflächen schwierig", betont Rebmann. Vielmehr setze man auf Nachverdichtung.

Sprich: Eppelheim wird weiter wachsen, aber eher im kleinen Rahmen. So wurden 2018 insgesamt 14 Bauanträge gestellt, die mehr Wohnraum zum Ziel haben: Viermal ging es um Neubauten auf unbebauten Grundstücken im Innenbereich, sechsmal um Anbauten, zweimal um Aufstockungen und zweimal um einen Abriss samt Neubau.

Ganze Neubaugebiete wird es dagegen in absehbarer Zukunft nicht geben, das 2009 erschlossene Gebiet "Hinteres Lisgewann 2" wird vorerst das letzte bleiben. Nicht nur wegen des Klimaschutzes: "Schon aufgrund unserer Haushaltssituation könnten wir keine neuen Baugebiete realisieren", so die Rathauschefin. Planungskosten, Erschließung und mehr - das kann sich die hochverschuldete Stadt nicht leisten.

Auch wenn die Nachfrage da wäre: "Man wohnt gerne bei uns", meint Rebmann. "Die Preise sind noch etwas günstiger als in Heidelberg." Und das obwohl Eppelheim noch näher am Heidelberger Stadtzentrum liegt als etwa der Stadtteil Ziegelhausen. Auch verkehrstechnisch hat Eppelheim einige Vorteile vorzuweisen: Die 22er-Straßenbahn fährt im Zehn-Minuten-Takt an den Bismarckplatz, die Autobahn ist sogar in Sichtweite.

Immer wieder wird - insbesondere von der örtlichen SPD - eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft ins Spiel gebracht, um die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Eppelheim zu entspannen. Dazu sagt Bürgermeisterin Rebmann: "Das ist zwar eine gute Sache - aber wir haben gar nicht den Bestand, den es dafür braucht."

Zwar gebe es im aktuellen Haushalt ein Budget von 500.000 Euro für Grundstückserwerb. "Wir versuchen aber, das nicht auszuschöpfen", erklärt die Rathauschefin und verweist auf den Schuldenberg. Nur wenn ein Grundstück oder eine Immobilie stadtplanerisch wichtig sei, würde die Stadt zugreifen. Wo das der Fall ist, will Rebmann aber nicht preisgeben: "Dann wäre der Preis dafür gleich doppelt so hoch."