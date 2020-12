Von Karin Katzenberger-Ruf

Nußloch. Der Brunnen auf dem Lindenplatz in Nußloch war über Monate nicht in Betrieb. Der "Getriebeschaden" hatte zumindest für einen Stand des Wochenmarkts etwas Gutes: Der Obst- und Gemüsehandel Klever aus Hockenheim darf den Brunnenrand nämlich derzeit als attraktive Ausstellungsfläche für seine Waren nutzen. Das sind momentan natürlich – typisch für die Jahreszeit – vor allem Feldsalat, Wintergemüse, Orangen und Mandarinen. Doch auch zu dieser Jahreszeit gehören leckere Beerenfrüchte zum Sortiment, die an wärmere Monate erinnern und die man sich etwas mehr kosten lassen muss, wenn man sie genießen will.

Mit einem gut sortierten Angebot an Geflügelspezialitäten ist Annerose Ziegler aus Bammental präsent. Rezeptvorschläge dazu gibt es gratis dazu, etwa für die Gänsebrust mit Orangensoße. Außerdem kann man bei dem Betrieb schon allerlei für die Festtage vorbestellen, seien es Freiluftgänse, Kaninchenkeulen oder Puten zu Sauerbraten verarbeitet.

Indessen schwört Klaus Kuppinger aus Reilingen darauf, dass seine Dampfnudeln die besten in der ganzen Region sind. Außer jenen "mit Soße" bietet er auch sonstige Pfälzer Spezialitäten an. Käse, Schinken, Wurst und Pasteten: Das steht bei der Schlemmerkiste von Rolf Treiber aus Ketsch auf dem Programm. Die Fischspezialitäten auf dem Wochenmarkt kommen vom Unternehmen Gocht mit Sitz am Rhein, das auch auf vielen anderen Wochenmärkten in der Region vertreten ist. Vorweihnachtlich Dekoratives aus Nadelgehölz und mehr ist außerdem am Stand von Blumen Holl aus Rauenberg erhältlich.

Neu in Nußloch: Der rollende Verkaufstand "sell & ebbes", an dem Andrea Ilchmann aus Waghäusel "Unverpacktes" anbietet. Gummibärchen und Haferflocken sind ihren Worten nach derzeit die Renner. Doch sie hat natürlich noch viel mehr zu bieten: Getreide von Buchweizen, über Bulgur und Amaranth, bis hin zu Lang- und Rundkornreis, allerlei Nudelspezialitäten, Erbsen und Linsen. Außerdem Nüsse, Trockenfrüchte, Tee und Gewürze. Wer bei ihr einkauft, sollte dafür eigene Behälter mitbringen. Zumindest ist das der Sinn der "unverpackten" Sache. Mit ein paar Papiertüten kann die Standbetreiberin im Notfall aber aushelfen.

"Unverpacktes gab es hier bislang noch nicht, ich finde das gut", so eine junge Kundin, die gerade bei den Blumen auf dem Wochenmarkt verweilt, sich aber gleich mal das Müsli-Angebot von "sell & ebbes" anschauen will. Sie weiß allerdings auch das Holzofenbrot von der Mühlenbäckerei Zuzenhausen zu schätzen. Das schmecke nicht nur zum Frühstück mit Käse oder Früchtequark, sondern auch mittags oder abends zu einem Salat. Mit Fleisch und Wurst hat sie es dagegen nicht; beides stehe nur selten auf dem Speiseplan.

Info: Der Wochenmarkt Nußloch findet freitags von 8 bis 13 Uhr auf dem Lindenplatz statt.