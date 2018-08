Neckarsteinach. (mare) Die Gäste kamen in Scharen, sie nahmen an den Tischen im Zelt der Freiwilligen Feuerwehr Platz und aßen und tranken. Doch war es keine Volksfest wie jedes andere: Am Windpark Greiner Eck hatten die Betreiber der fünf Windräder gestern Nachmittag zum Windparkfest geladen. Und das Interesse war wie die Windkraftanlagen selbst: riesig.

Einen Blick ins Innere der Windräder konnten die Besucher erhaschen und sich über die Funktionsweise informieren. Zudem gab es bei einem Quiz eine Liftfahrt rauf in 125 Meter Höhe zu gewinnen. So herrschten durchweg positive Meinungen bezüglich der Windkraft beim Volksfest unterm Windrad. Eine Demonstration gegen den Windpark war im Vorfeld bereits abgesagt worden und auch beim Fest selbst blieben kritische Stimmen aus.